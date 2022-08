Football : Avec Ronaldo titulaire, Manchester étrillé à l'extérieur

Puis il a tenté une relance incompréhensible vers Eriksen, dans sa propre surface, alors que le Danois était encerclé par deux adversaires, dont Mathias Jensen (18e, 1-0). Il n'a pas réussi, enfin, à décoller dans ses six mètres sur un ballon aérien dont Ben Mee a profité (30e, 3-0)…

Des renforts urgents

Et cinq minutes plus tard, c'est toute la défense mancunienne qui a été absente, sur une contre-attaque éclair conclue par Bryan Mbeumo (35e, 4-0). Ten Hag a modifié la moitié de son arrière-garde à la mi-temps !

Ronaldo a bien tenté de participer au jeu et s'est même procuré deux occasions, mais il était beaucoup trop tard pour inverser la tendance. Les hommes de Erik Ten Hag n'ont même pas réussi à réduire l'écart. Après deux journées, Manchester United pointe à la dernière place du classement avec 0 point et -5 de différence de buts… Les renforts sont plus urgents que jamais, particulièrement dans l'entrejeu.