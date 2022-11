Mondial de foot/Groupe G : Avec ses stars, le Brésil rêve d'une sixième étoile

Vingt ans après, reverra-t-on le Brésil victorieux au Mondial 2022? Avec sa star Neymar, l’équipe no1 mondiale débarque au Qatar en favorite mais son groupe G, très similaire à celui de 2018, promet des retrouvailles corsées avec la Suisse et la Serbie. Depuis le début de la saison, Neymar marche sur l’eau et sur les traces de la légende Pelé: avec 75 buts en sélection brésilienne, il n’est plus qu’à deux longueurs du record du «Roi» (77 buts), qu’il pourrait égaler dès le premier tour au Qatar. Mais gare à cette première phase piégeuse, qui rappelle furieusement la poule des Brésiliens en 2018 en Russie: la Suisse et la Serbie sont encore là et seul le Cameroun remplacera le Costa Rica dans le groupe du Brésil à Doha.