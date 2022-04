Solidarité au Luxembourg - «Avec un vélo, les réfugiés se sentent de nouveau libres»

Emanuele Santi (au centre) a eu l'idée de récolter et donner des vélos, scooters et skateboards aux réfugiés, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine.

Monter sur un vélo et pouvoir oublier, ne serait-ce qu'un instant, le traumatisme du départ forcé. Avec la guerre en Ukraine, Emanuele Santi, un habitant de la capitale, a eu l'idée de récolter et de donner des vélos, mais aussi des scooters, des trottinettes et des skateboards aux réfugiés. Le nom de l'initiative est «Riding the Rainbow» (Faire du vélo sur un arc-en-ciel en français).