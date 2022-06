Ce week-end au Luxembourg: Avec Usina 22, Dudelange va vivre en musique

En juin 2014, Caleb, Jared, Nathan et Matthew Followill clôturaient le Rock-A-Field, à Roeser. Huit ans plus tard, les Kings of Leon reviennent au Luxembourg en têtes d’affiche d’Usina 22. Les rockeurs britanniques The Mysterines et luxembourgeois Francis of Delirium se produiront aussi sur la A-Stage, scène de l’Atelier.