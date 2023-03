Au Luxembourg: Averses de pluie et de confettis ont arrosé la cavalcade de Pétange

Une météo peu clémente qui n’a pas empêché les amateurs du carnaval de s’éclater lorsque les chars défilaient sous la pluie, tirés par quelques-uns des plus beaux tracteurs du pays. «Chaque année, il y a de la pluie», se veut fataliste Dora, originaire de Pétange. Malgré tout, on est là pour se faire plaisir! Ici, la pluie fait vraiment partie de la cavalcade. Les gens sont habitués et ça ne les empêche pas de sortir. C’est toujours plein! Je reviens à chaque fois, car c’est la dernière cavalcade de la saison au Luxembourg. On est là, en famille, avec mes parents, bien équipés avec nos parapluies».