Avertissement au Luxembourg: Batterie pour GSM, écouteurs sans fil… ces produits qui peuvent vous mettre en danger

L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services indique avoir sollicité 23 interdictions de mise sur le marché de différents produits dernièrement. 23 interdictions sur… 26 produits achetés de façon aléatoire sur de célèbres sites marchands. «Six produits présentaient un risque grave», précise même l’Ilnas.

«Une scie qui peut prendre feu»

Et tous les domaines hors alimentaire sont touchés. À la pelle jeudi, l’Ilnas a exposé des jouets en plastique, des écouteurs audio ne respectant pas les normes, une batterie pour GSM, de la déco de Noël, des masques FFP2 qui n’en sont pas et même «une scie qui peut prendre feu». L’objectif de tous les contrôles est évidemment de limiter l’entrée de ces produits sur le marché luxembourgeois, d’autant plus en période de Black Friday et de fêtes de fin d’année.