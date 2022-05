Au Luxembourg: Avez-vous vu cet homme de 70 ans?

La police a lancé un appel à témoin pour la disparition inquiétante d'un homme de 70 ans sous médicaments de la Résidence pour seniors «Eisknippchen» de Wiltz. Nico Hoschet n'a plus été vu depuis dimanche 20h.

Le septuagénaire porte peut-être un jean et une veste d'hiver marron et rouge ou celle sur la photo ci-dessus. Nico Hoschet, qui mesure environ 1m85, est un peu corpulent (il pèse environ 100kg). Il se distingue par une démarche un peu lente et porte généralement toujours un masque. A noter que l'homme est actuellement positif au Covid-19. Si vous avez des informations, veuillez appeler le numéro d'urgence 113.