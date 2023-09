Nouvelle grève chez Ryanair en Belgique, 58 vols annulés

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique avaient déjà fait grève les 14 et 15 août et un total de 88 vols avaient dû être annulés. Deux autres grèves avaient eu lieu les 15 et 16 juillet (120 vols annulés) puis le week-end des 29 et 30 juillet (96 vols annulés).