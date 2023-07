Avion retardé, bagage perdu... comment gérer les galères en vacances?

Avec l'arrivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui attendent leur départ en vacances avec impatience! Cependant, même si voyage rime avec plaisir, certaines situations inattendues peuvent venir perturber le séjour: avion retardé, bagages perdus, location saisonnière en bordure d'autoroute, piscine de l'hôtel fermée, voiture louée non disponible, etc. Le Centre européen des consommateurs GIE Luxembourg (CEC) a organisé ce lundi une session d'informations pour informer et sensibiliser les résidents sur leurs droits en matière de voyage.

Les droits des passagers aériens

«Les problèmes les plus fréquents pour un voyage en avion sont l'annulation de vol, le retard ou des passagers refusés à l'embarquement», explique Laura Haas, juriste au CEC. Si votre vol est annulé, vous avez le choix entre le remboursement des billets (avec, le cas échéant, un vol gratuit vers le point de départ) ou un réacheminement vers votre destination finale.

En cas de retard de votre vol, vous avez droit à une assistance gratuite (rafraîchissements, communication, hébergement à l'hôtel et transport). Dans la mesure où votre vol est retardé de trois heures ou plus par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue et que le retard n’est pas dû à des circonstances extraordinaires, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire (de 250 à 600 euros en fonction de la distance du vol).

En cas de refus d’embarquement, par exemple en cas de surréservation, vous avez droit à une assistance gratuite (rafraîchissements, communication, hébergement à l'hôtel et transport) et une indemnisation forfaitaire supplémentaire comprise entre 250 euros et 600 euros, en fonction de la distance du vol. En outre, vous avez le choix entre le remboursement des billets d’avion à condition de renoncer à entreprendre le voyage; ou un réacheminement vers votre destination finale.

Location de voitures

«Le problème le plus fréquent est celui des dommages de la voiture qu'on demande au client de payer, explique Julie Jasson, juriste au CEC. Pour se protéger, il faut vraiment faire attention au moment de la prise du véhicule. Tous les dommages présents doivent être mentionnés dans le contrat. Il faut demander à ajouter ceux qui n'ont pas été mentionnés».

Au moment de la restitution, il est nécessaire de bien prendre le temps de faire le tour de la voiture avec le loueur, s'il est disponible, poursuit la juriste. Sinon, il est conseillé de prendre des photos du véhicule pour montrer qu'il n'avait pas de dommages supplémentaires. «L'idée est de se couvrir en récoltant le maximum de preuves», résume Julie Jasson.

Pertes de bagages

«Si vous ne trouvez pas votre bagage à l'arrivée, il faut le signaler à l'agence de réclamation de l'aéroport», indique Cedric Arnasalon, juriste au CEC. Le bagage sera considéré comme perdu définitivement, soit au bout de 21 jours, soit si la compagnie aérienne vous le dit expressément».

Pendant ce temps, vous avez le droit de faire des achats de première nécessité, en restant raisonnable, note le juriste. Vous pouvez par la suite demander le remboursement. Si vous récupérez vos bagages pendant votre séjour ou après vos vacances, vous pouvez aussi demander le remboursement des achats de première nécessité.

Cédric Arnasalon conseille aussi de déclarer tout objet de valeur (et son montant), au moment de l'enregistrement des bagages à l'aéroport. «Si la valise est ensuite déclarée perdue, cela permettra de faciliter le remboursement des objets de valeur», argumente-t-il.

Le juriste conseille aussi de contracter des assurances de voyage pour les objets de valeur.

Les voyages à forfait

«Les problèmes les plus réguliers sont rencontrés sur le lieu des vacances, note Christophe Neisius, juriste au CEC. Par exemple, je réserve une chambre avec vue sur la mer, et je me retrouve avec une chambre avec vue sur la rue».

Christophe Neisius conseille alors de contacter l'organisateur et de lui demander que le problème soit résolu. «Si cela n'arrive pas, vous pouvez demander un remboursement partiel du voyage, explique le juriste. Il n'existe pas de barème fixe, mais une jurisprudence».

En Allemagne par exemple, il existe un tableau qui recense les défauts. Si vous rencontrez des bruits de travaux à l'hôtel, vous pouvez être remboursé entre 5 et 40% du voyage, illustre le juriste.

En ce qui concerne la modification du voyage avant le départ, les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution du prix des transports (p. ex. augmentation du prix des carburants), du niveau des taxes (p. ex. taxes touristiques) ou du taux de change.

En cas de majoration du prix total du voyage de plus de 8%, le voyageur est en droit d’annuler son voyage sans frais. Aucune augmentation de prix n’est possible moins de 20 jours avant le départ.