Catastrophe au Népal : Au moins 67 morts, dont 15 étrangers, dans le crash d'un avion de ligne

Un avion de ligne, avec 72 personnes à bord, s’est écrasé dimanche au Népal, ont déclaré un responsable local et un porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines, précisant ignorer «s’il y a des survivants». Selon des médias locaux, l’appareil volait de Katmandou à Pokhara lorsque le drame s’est produit. «Il y a 68 passagers à bord et quatre membres d’équipage…», a déclaré le porte-parole de Yeti Airlines Sudarshan Bartaula.

Les pistes les plus isolées et difficiles d’accès du monde

L’industrie aérienne népalaise a connu un véritable essor ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d’accès, ainsi que des randonneurs venus faire du trekking et des alpinistes étrangers. Mais elle a souffert d’un manque de sécurité dû à une formation et une maintenance insuffisantes. L’Union européenne a d’ailleurs interdit à tous les transporteurs népalais d’accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité.

Le pays himalayen possède également certaines des pistes les plus isolées et les plus délicates du monde, flanquées de pics enneigés dont l’approche constitue un défi même pour les pilotes chevronnés. Les exploitants d’avions affirment que le Népal ne dispose pas d’infrastructures permettant d’établir des prévisions météo précises, en particulier dans les régions reculées au relief montagneux accidenté. La météo change également rapidement dans les montagnes, créant des conditions de vol encore plus ardues.