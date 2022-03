Tempête Eunice : Avions en difficulté, toit arraché et des décès

La tempête Eunice, qui s'est abattue vendredi sur le Royaume-Uni avant d'atteindre le continent, a fait au moins sept morts et créé d'importantes perturbations.

Des centaines de vols, trains et ferries ont été annulés dans tout le nord-ouest de l'Europe face aux vents d'une force extrême provoqués par Eunice, qui a déferlé moins de 48 heures après la tempête Dudley, dont le bilan sur le continent est d'au moins cinq morts. Trois personnes - dont l'une en voiture - ont été tuées selon les services d'urgence néerlandais par la chute d'arbres lors du passage d'Eunice aux Pays-Bas, qui a déclenché son niveau d'alerte le plus élevé.

Des millions de Britanniques ont été appelés à rester chez eux par le service météorologique britannique, qui a émis un niveau d'alerte rouge - le plus élevé - sur le sud-ouest de l'Angleterre, le sud du pays de Galles, mais aussi pour le sud-est dont Londres. Les rues de la capitale, pour la première fois à ce niveau d'alerte depuis la mise en place de ce système en 2011, étaient inhabituellement calmes, tandis qu'une partie de la toile couvrant l'O2 Arena, où se déroulent concerts et compétitions sportives, s'est déchirée sous les rafales de vent.

Plus de 70 000 foyers étaient privés d'électricité à la mi-journée dans le sud-ouest de l'Angleterre, selon l'opérateur du réseau. De nombreuses écoles sont restées fermées et une réunion interministérielle de crise était prévue pour dans l'après-midi. Le trafic des ferries trans-Manche était interrompu et plus de 400 vols ont été annulés dans les aéroports britanniques, selon la société spécialisée Cirium.