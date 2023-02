Kinepolis Kirchberg : Avis aux amateurs de frissons: préparez-vous à la soirée Horror Night!

Ghostface in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's «Scream VI».

Cinéma

Les survivants des derniers meurtres de Ghostface, les sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumeaux Chad et Mindy Meeks, quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York. Ils y sont à nouveau victimes d'une série de meurtres commis par un nouveau tueur Ghostface.