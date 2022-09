Rentrée 2022-2023 au Luxembourg: Avis aux mélomanes: la musique aussi, c'est gratuit

À vos instruments! À compter de cette rentrée scolaire, la plupart des cours de musique et de danse, jusqu'à 18 ans, deviennent gratuits dans les établissements d’enseignement musical du secteur communal. Pour les leçons qui restent payantes (environ un tiers), le minerval (droits d'inscription) est plafonné à 100 euros par an. Auparavant, un cours collectif pouvait coûter «entre 30 et 240 euros et un cours privé jusqu'à 1 000 euros», note Rudi De Bouw, directeur de l'école de musique de Differdange.