Avis de recherche au Luxembourg: Minea, 16 ans, a disparu depuis samedi

Minea Hodzic, 16 ans, est portée disparue depuis samedi 23 septembre, aux alentours de 17h. Elancée, elle mesure entre 1,60 m et 1,70 m, a de longs cheveux noirs et des yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle portait une veste et un pantalon de jogging ainsi que des baskets Nike.