Avis de recherche: Charles Schuh, 61 ans, a disparu

Charles Schuh n'a plus donné de nouvelles depuis samedi midi.

Charles Schuh, 61 ans, a été vu pour la dernière fois le samedi 4 novembre vers 11h30 dans le quartier Herborn de la commune de Rosport-Mompach. Il n'a plus donné de nouvelles depuis. L'homme mesure 1,70 m et a une stature corpulente. Il a des cheveux gris et une barbe de trois jours.