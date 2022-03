Au Luxembourg : Avis de tempête, le vent pourrait souffler fort

LUXEMBOURG - MeteoLux a placé tout le pays en vigilance jaune, au vent fort, jusqu'à ce lundi soir, 22h. Un avis de neige est aussi émis, pour le nord du pays.

Le temps deviendra plus calme, en restant très maussade, mardi, avec un ciel très nuageux et des averses attendues jusqu'en soirée. Dans l'ensemble, le temps sera couvert toute la semaine, avec peu de précipitations et des températures qui doivent baisser de jour en jour.