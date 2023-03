Avis de tempête sur Spacety Luxembourg, l'entreprise qui aurait aidé Wagner

Spacety Luxembourg comptait cinq employés à Belval jusqu'aux révélations américaines. L'essentiel

Spacety Luxembourg résistera-t-elle à la pression, suite aux révélations américaines sur ses liaisons dangereuses avec Wagner? D'après une information du Trésor américain dévoilée fin janvier, la filiale luxembourgeoise de cette société chinoise active dans le secteur spatial aurait fourni des images satellites du territoire ukrainien au groupe paramilitaire russe accusé d'exactions, suscitant une enquête approfondie du gouvernement luxembourgeois.

Le ministère de l'Économie avait fait part d'échanges entre les deux gouvernements, en amont des révélations sur la société basée à Belval. Les investigations se sont poursuivies au sein d'un comité interministériel et de nouvelles informations fournies par les États-Unis ont abouti à une dénonciation de Spacety à l'autorité judiciaire, explique le ministère à L'essentiel. «Celle-ci s'appuie sur le huitième paquet de sanctions adopté par l'UE en octobre et en vigueur au Luxembourg, mais également sur une possible violation de la loi luxembourgeoise sur le contrôle des exportations. Une licence est nécessaire pour exporter des produits à des fins civiles ou militaires».

Un dirigeant «viré» au Luxembourg

Également sollicité, le parquet confirme la dénonciation émanant du gouvernement et précise l'ouverture d'une enquête «actuellement en cours». En attendant un éventuel procès – l'enquête s'annonce longue et complexe compte tenu des graves accusations et de la situation géopolitique – la position de Spacety au Luxembourg apparaît plus fragile que jamais.

Les interactions avec le ministère de l'Économie «n'ont jamais été très développées» et l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide de l'agence spatiale. Un temps partenaire, le LIST a pris ses distances, mais surtout le Technoport a révoqué le contrat qui le liait à la filiale. En conséquence, Spacety Luxembourg va devoir quitter ses bureaux de Belval. Selon nos informations, un certain tumulte règne en interne. Un membre de la direction arrivé au début de l'aventure en 2019 a confié «avoir été viré», sans souhaiter s'épancher davantage.

Un an après l'arrivée de la start-up au Luxembourg, ce même collaborateur vantait les exploits de Spacety «sur le point de faire l'histoire spatiale» avec le lancement d'une nouvelle technologie de propulsion de satellites. Une autre époque.

«Wagner est une entité privée.» Dmitry Lobanov, ambassadeur de Russie au Luxembourg

Dans un communiqué transmis trois jours après les révélations, Spacety Luxembourg avait démenti tout lien avec Wagner, précisant que ses services et produits étaient utilisés «à des fins civiles et commerciales mais en aucun cas militaires». Également interrogé, l'ambassadeur de Russie Dmitry Lobanov a indiqué n'avoir «aucune information» au sujet des activités de Spacety et plus généralement n'avoir «aucun commentaire à faire sur Wagner, une entité privée» (NDLR: le groupe de mercenaires dirigé par l'oligarque Evgueni Prigojine est accusé d'être «l'armée de l'ombre» de Poutine).

AFP