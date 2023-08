L’ex-avocat de Trump va se rendre aux autorités

«Je suis en route pour la Géorgie et je me sens très bien», a déclaré M. Giuliani sur CNN à la sortie de son domicile à New York. «Je suis un grand garçon, je peux résister à ça. J’ai mené des combats bien pires que ça», a ajouté l’ancien procureur fédéral et ancien maire de cette ville, relativisant l’importance de ce rendez-vous.