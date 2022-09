Football au Luxembourg: «Avoir des échanges plus rapprochés avec les clubs»

Claude Kremer: Ça fait un an. Des connaissances m’ont poussé dans cette direction. J’y ai réfléchi et ça s’est concrétisé en début d’année. Mais je devais obtenir des accords au niveau de mon travail que j'ai obtenus il y a quinze jours.

On manque d’arbitres depuis des années. Je pense qu’il faut les assister, pas seulement sur les lois du jeu, mais aussi psychologiquement et dans leur comportement avec les clubs. Les statuts sont un autre point important. Ils ont été renouvelés en 2004, mais depuis, malgré quelques petits changements, on ne les a jamais revus en intégralité. Il faut adapter les règlements aux évolutions récentes. La communication et le marketing sont d'autres points à améliorer. Il faut un échange régulier avec les clubs.

- Selon vous, tout n'est pas non plus à jeter

Je pense qu’on a fait du bon travail au niveau du football féminin. Tout finit par se mettre en place, mais pas assez rapidement, on ne réagit pas assez vite. On lance le futsal, mais on ne le valorise pas. Il faut avoir des échanges plus rapprochés avec les clubs et les aider plus administrativement.