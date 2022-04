Face au froid au Luxembourg – «Avoir des gelées en avril, ce n'est pas atypique, mais…»

«Le mercure va descendre en dessous de zéro degré», craint Jean-Claude Muller, de la ferme «Um Haff» Muller-Lemmer à Contern. L'essentiel

Après de très chaudes journées au mois de mars, le froid sera de retour début avril au Luxembourg. Les producteurs de légumes et de fruits doivent s’organiser pour tenter de faire face aux températures négatives qui s’annoncent. «Le mercure va descendre en dessous de zéro degré, craint Jean-Claude Muller, de la ferme «Um Haff» Muller-Lemmer à Contern. On ne sait pas ce qu’il va se passer réellement. Je regarde la météo toutes les heures, car tout change assez rapidement. On ne sait pas encore dire jusqu’à quel niveau ça va descendre».

Et Jean-Claude Muller d’évoquer avec nous ses mauvais souvenirs de 2017. «Si ça descend jusqu’à zéro degré, ce n’est pas encore trop grave», précise-t-il. À -5 °C ou -7 °C, comme en 2017, on aura des pertes énormes. Surtout au niveau des fruits. En 2017, on avait dû faire face à des gelées pendant quatre nuits consécutives. On avait eu -7 °C pendant presque toute la nuit. On avait alors perdu presque toute notre production de cerises et de prunes. Là, c’était vraiment grave».

«Les mois d’avril et de mai, c’est une saison très nerveuse» Jean-Claude Muller, maraîcher et arboriculteur.

«Là, on annonce un pic de -5°C pour la nuit de dimanche à lundi», prévient Jean-Claude Muller. Il faut donc voir ce qu’il se passe. Par rapport à 2017, on a deux facteurs qui vont pouvoir nous aider. On a de l’humidité dans le sol et ce dernier peut servir d’éponge en donnant un peu de chaleur à l’environnement. Si on a un sol sec comme en 2017, c’est compliqué. La 2e chose positive, c’est qu’on n’est pas encore en pleine floraison. Quelques fleurs sont ouvertes, les variétés très précoces de cerise. Ce n’est que le début. Si ça descend assez bas, on aura peut-être perdu ces fruits-là, mais pour le reste, ça devrait aller. A partir de -4°C, même les fleurs fermées peuvent être abimées, mais ça, on ne le verra qu’au mois de mai et au mois de juin».

Celui qui est à la fois maraîcher et arboriculteur le reconnaît : «les mois d’avril et de mai, c’est une saison très nerveuse. Quand il y a des gelées, on ne sait jamais comment on va s’en sortir. La semaine dernière, on a eu deux ou trois nuits assez chaudes avec 5 ou 6 degrés. Là, la végétation commence vraiment à se réveiller. Tout veut sortir. L’herbe pousse, les fleurs des arbres sortent, du coup, si on a un coup de froid, on aura des dégâts».

Une différence entre les fruits et les légumes

Face au froid annoncé, comment protéger la production? «Pour les fruits, on essaie d’avoir un sol humide, note Jean-Claude Muller. On coupe l’herbe très courte dans l’inter-rang pour que les sols puissent compenser le froid. Il faut que la ligne en-dessous des arbres soit propre. Aucune plante ne doit s’y trouver. On peut aussi pulvériser des engrais sous forme de sels dilués dans l’eau pour diminuer la sensibilité de la fleur. A -1°C, elle aura la sensation qu’il ne fait que 0 degré. Il faut donc jouer avec tous les petits paramètres pour se protéger au mieux contre le froid».

«Pour les légumes, c’est un peu différent, poursuit notre interlocuteur. Les trois dernières semaines, on a planté des salades. On les protège pour qu’elles soient moins sensibles au froid. Si elles ont froid, elles ne poussent plus pendant un moment et puis, ça reprend. C’est grave de perdre un lot, mais on peut toujours continuer à produire. Pour les fruits, si on perd la fleur, on n’a plus rien du tout pendant toute l’année. Et là, c’est la grande différence entre le maraîcher et l 'arboriculteur. C’est pour ça aussi que nous faisons les deux. Pour être à l’abri des dégâts. Des choux sont déjà plantés et ils sont protégés. On a semé des carottes et des oignons et on n’aura pas de souci, car ils ne sont pas encore sortis».

Des températures trop chaudes à Noël

Le réchauffement climatique enregistré sur toute la planète complique-t-il également les choses au Luxembourg ? «C’est à cause du réchauffement climatique que nous avons des soucis, regrette Jean-Claude Muller. Avoir du froid début avril, c’est une chose. C’est assez tôt pour les cerisiers et les pruniers d’être déjà en fleurs. Et c’est ça le problème. Lors des dix dernières années, on a toujours eu un pic de froid en décembre. Cela gèle, il y a un peu de neige qui tombe et puis vers Noël, ça se réchauffe. Ce Noël, on était à 16 ou 17°C. C’était vraiment très chaud».

Dans ces conditions, la nature a l’impression que tout va repartir pour le printemps, alors que nous ne sommes qu’en hiver lors des fêtes de fin d’année. «La végétation commence alors à se réveiller trop tôt et là, c’est le problème, insiste Jean-Claude Muller. La floraison commence de manière prématurée de deux ou trois semaines. Avoir des gelées, début avril, ce n’est pas atypique, mais aujourd’hui, le problème, c’est d’avoir une floraison plus précoce». Comment s’adapter pour les années à venir? «Grâce à des variétés et des plantations moins sensibles au froid», estime Jean-Claude Muller. Pour les fruits, si on plante les arbres un peu en hauteur, le gel peut descendre la colline. Pour les pommiers ou les poiriers, on peut envisager une sorte d’irrigation. L’eau gèlera sur les fleurs et celles-ci seront alors protégées».