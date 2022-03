«Avoir du succès te permet d'être libre»

ESCH-BELVAL - Avant de monter sur scène, le guitariste de Die Toten Hosen, Breiti, nous a parlé de leur rapport à l'argent.

Breiti: Tous ceux qui vendent des disques ressentent la crise depuis plus longtemps encore. Le marché a énormément chuté ces dernières années. Nous avons l'habitude de la crise.

Et côté concerts?

Je n'ai jamais compris ce reproche. Je me demande en quoi c’est grave d'avoir du succès. Cela nous permet par exemple de réaliser des vidéos que nous ne pourrions pas faire si nous n'avions pas les moyens. Il faut dire que nous sommes toujours indépendants. Nous avons notre propre label et notre propre agence de concerts. Il n'y a pas de contraintes. Cela correspond aux idéaux du mouvement punk, c'est-à-dire décider soi-même.

Le mouvement du punk-rock des années 70 n'existe plus sous cette forme. De plus, il est empli de clichés de sorte que je ne nous vois pas dedans.

Cette pause d'un an nous a permis de sortir de la routine qui s'établit si on travaille pendant 20 ans avec les mêmes personnes. C'était possible seulement parce que nous avons beaucoup travaillé avant. Avoir du succès te donne de la liberté. C'est un privilège.