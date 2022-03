Avouez que vous êtes plus mytho sur la Toile!

Une étude américaine

a comparé le taux de mensonge sur deux supports: le mail et le papier.

Il est reconnu depuis longtemps qu’il est plus facile de mentir par écrit que par oral. Des chercheurs de plusieurs universités américaines ont poussé la logique plus loin en analysant le comportement et l'honnêteté de cobayes écrivant des mails et d'autres utilisant le bon vieux papier.