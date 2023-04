MALIBU: Avril Lavigne vend sa villa de rêve: faisons le tour du propriétaire!

L’ancienne résidence de la chanteuse canadienne se trouve au-dessus de la célèbre Zuma Beach à Malibu, dans un complexe résidentiel fermé. Avril Lavigne, qui s’est fait connaître dans le monde entier avec des titres comme «Sk8er Boi» et «Complicated», avait acheté la propriété en octobre 2020 pour 7,8 millions de dollars. Elle cherche désormais un acheteur pour près de 12 millions de dollars.

Construite dans les années 1960, la propriété a été rénovée de fond en comble avant qu’Avril Lavigne ne s’y installe. Riche de 30 années d’expérience, le promoteur immobilier Scott Gillen, qui est également photographe et artiste, était en charge de la rénovation. La résidence bénéficie par ailleurs d’un voisinage célèbre: en novembre dernier, Miley Cyrus a également fait l’acquisition d’une propriété dans le quartier.

Concept d’habitat ouvert

La propriété est située sur un terrain de 3 000 m² et dispose d’une surface habitable de 325 m². Elle comprend entre autres trois salles de bains, trois chambres à coucher, une maison d’hôtes séparée et un garage. En dehors de la vue sur l’océan, son point fort se situe au niveau du concept d’habitat ouvert, qui permet d’en admirer la vue depuis presque toutes les pièces.

Autre point fort: le plafond, avec de grosses poutres en bois qui s’étendent sur tout l’espace à vivre et sur l’une des chambres à coucher. S’ajoutent à cela une cheminée et des baies vitrées. La cuisine est équipée d’électroménager professionnel et d’un îlot tout en longueur autour duquel peuvent se réunir de nombreux convives.