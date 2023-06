Aya Nakamura enchaîne les looks de luxe

Jupes métalliques, bottes argentées et robe blanche à découpes ultra-sexy: pour son DNK Tour, Aya Nakamura a choisi des tenues extravagantes et glamour.

«La reine de France», «Queen», «Magnifique», «Ce look, on adore», les commentaires des internautes saluent les performances et les vêtements de la chanteuse de 28 ans. La robe blanche vaporeuse et sexy de la maison de haute couture, Stéphane Rolland, a notamment fait forte impression.