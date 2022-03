Hit en puissance : Aya Nakamura et Damso dégainent leur single

La chanteuse malienne et le rappeur belge ont publié leur collaboration «Dégaine».

Le single s’appelle «Dégaine» et est sorti le 9 mars 2022. Il ne fait aucun doute que ce titre, entêtant et dansant, de l’artiste malienne de 26 ans et du rappeur belge de 29 ans, possède tous les ingrédients pour faire un carton. D’ailleurs, sur YouTube, le clip est directement entré dans le Top des tendances et a été regardé plus de 500 000 fois en seulement douze heures.