Garde à vue : Aya Nakamura et son compagnon «ont fait des bêtises ce soir-là»

Dans une story du producteur partagée ensuite sur le compte de la chanteuse, il assure que «la femme que j’aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c’est la vie aussi. Je n’ai braqué personne… avec aucune arme à feux, sans poudre ni balle… Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir à la maison avant Netflix… Donc tout va bien. Que les médias français restent à leur place et respectent notre vie privée et celle de notre famille».