États-Unis: Ayane Nagabuchi à la conquête d’Hollywood

Tout le monde connaît «Tetris» qui existe depuis des décennies, mais presque personne ne connaît l’histoire derrière sa création. C’est fascinant de voir la guerre que se sont livrée les gens impliqués dans «Tetris» pour en détenir les droits durant les années 1980 et 1990. Et tout cela sur fond d’Union soviétique, de Guerre froide et des balbutiements des ordinateurs. C’était le jeu le plus recherché à l’époque des Game Boys pour ceux qui ont connu cela (rires). Je me dis que les plus jeunes gamers vont peut-être redécouvrir «Tetris» et remettre ce jeu à la mode.