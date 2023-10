Guerre Hamas-Israël: L'ayatollah Khamenei dément que l'Iran soit derrière l'attaque du Hamas

«Aucune négociation» n’est possible pour le moment avec Israël alors que les hostilités se poursuivent, a affirmé lundi à l’AFP un responsable du Hamas palestinien basé à Doha. «L’opération militaire se poursuit et la résistance, menée par les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas), continue de défendre les droits de notre peuple, donc il n’y a actuellement aucune négociation possible sur la question des prisonniers ou autre» avec Israël, a déclaré Hossam Badrane, membre du bureau politique du Hamas dans la capitale du Qatar.