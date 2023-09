«Je viens de voir la mort, je suis choquée»

La Française de 34 ans, qui se retrouve bloquée avec son fils dans le pays depuis des mois à cause de son ex-compagnon, a assuré que cette catastrophe lui avait fait prendre du recul sur ses problèmes personnels. «Toute cette vie est éphémère, le mal ne sert à rien, nous allons tous finir au même endroit. Grosse leçon de vie pour moi ce soir. Je ne verrai jamais plus les choses de la même manière», a-t-elle dit.

Quelques heures plus tard, l’ex-chroniqueuse de «TPMP» a dit que ses angoisses étaient loin d’être dissipées: «C’était terrible, nous avons tous frôlé la mort. Je n’ai pas les mots pour décrire le choc que nous avons tous vécu cette nuit ici, et la peur encore au ventre aujourd’hui que cela recommence.» Elle a ensuite publié des images du tremblement de terre sur Instagram, en adressant ses prières et pensées aux victimes et à leurs familles.