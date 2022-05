Gagne tes places! : Ayo, un retour «Royal» au Casino 2OOO

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul et fait son grand retour avec un nouvel album « Royal »! Un niveau mélodique et émotionnel auquel il est difficile de résister…

Concert

L'essentiel t'offre tes places pour le concert de Ayo, le samedi 25 mai à 20h, au Casino 2OOO à Mondorf-les-bains. Une voix exceptionnelle que Ayo trouve , dans tous les sens du terme…une inspiration enthousiaste, tantôt pop folky, groovy, mais aussi des rythmiques jamaïcaines, un peu de mandoline et du pop jazzy. C’est un nouveau départ et tout à la fois un retour aux sources.

