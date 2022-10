Dylan Pereira : «Ayrton Senna est mon idole, j'essaie de m'inspirer de lui»

La séquence du 11 octobre

Le pilote brésilien Ayrton Senna, mort à la suite d'un accident lors d'un Grand Prix de Formule 1, est l'idole de Dylan Pereira. «Ayrton Senna dit qu'il fallait se fixer des objectifs dans la vie, et de voir toujours plus grand lorsque l'un d'entre eux était atteint, indique Dylan Pereira. J'essaie de m'inspirer de cela». Après sa victoire à la Porsche Supercup, le pilote luxembourgeois estime avoir franchi un palier. «Cela va m'ouvrir des portes», estime-t-il.

Le métier de pilote automobile est dangereux. «J'essaie de ne pas y penser, sinon je roulerai trop doucement, sourit Dylan Pereira. De plus, ma voiture de compétition comprend une carrosserie plus robuste, elle est plus sécurisée qu'une voiture de route».