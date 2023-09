Des civils tués au Karabakh, le Luxembourg condamne

Bakou a déclaré mardi «rejeter et condamner fermement» les propos de la France sur les hostilités en cours au Nagorny Karabakh, après que Paris eut qualifié l'opération militaire azerbaïdjanaise d'«illégale, injustifiable, inacceptable» et appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

«La politique islamophobe et anti-azerbaïdjanaise de la France, et son ingérence inacceptable dans nos affaires intérieures, montrent que plus la France est loin de la région, mieux (celle-ci) s'en portera», a fustigé le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un communiqué.