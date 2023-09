Des «tirs intensifs» au Karabakh suite à la mort de policiers et civils

Quatre policiers et deux civils azerbaïdjanais sont morts, mardi, dans l'explosion de mines au Nagorny Karabakh, a annoncé Bakou, en accusant les séparatistes arméniens de cette région disputée d'avoir commis ces actes de «terrorisme». Ces six personnes ont été tués dans l'explosion de leurs véhicules sur des mines sur une route entre Choucha et Fizouli, deux villes du Nagorny Karabakh sous contrôle azerbaïdjanais, ont indiqué les services de sécurité azerbaïdjanais.

«Opérations antiterroristes»

Les services de sécurité azerbaïdjanais ont accusé un groupe de «saboteurs» séparatistes arméniens d'avoir posé ces mines et commis un acte de «terrorisme». L'Azerbaïdjan a annoncé dans la foulée avoir lancé des «opérations antiterroristes» visant les forces arméniennes au Nagorny Karabakh. Un journaliste de l'AFP à Stepanakert, la capitale du Nagorny Karabakh, a indiqué avoir entendu mardi en début d'après-midi des détonations dans la ville, sans pouvoir donner plus de précisions.

Bakou a précisé avoir informé la Russie et la Turquie de ses opérations dans l'enclave, assurant ne viser que des «cibles militaires légitimes» et non civiles. Ni Moscou, allié traditionnel de l'Arménie et puissance régionale, ni Ankara, allié de l'Azerbaïdjan, n'ont réagi jusqu'ici. «L'Azerbaïdjan a ouvert le feu sur divers positions militaires au Karabakh», a indiqué pour sa part sur Facebook le député arménien Tigran Abrahamian.