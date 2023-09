Le Nagorny Karabakh s’est vidé de ses habitants arméniens

170 morts dans une explosion

Souvenirs et livres brûlés

L’enclave a décrété jeudi la dissolution «de toutes les institutions gouvernementales (...) au 1er janvier 2024», signant la fin de l’existence de «la République du Nagorny Karabakh» autoproclamée il y a plus de 30 ans. En quelques jours, environ 99 000 personnes, soit plus de 80% des 120 000 habitants officiels du territoire, ont quitté leur foyer, selon le dernier décompte d’Erevan cité par l’agence russe Interfax.

La population redoute en effet des représailles: cette région à majorité chrétienne, qui avait fait sécession de l’Azerbaïdjan à majorité musulmane à la désintégration de l’URSS, s’est opposée pendant plus de trois décennies à Bakou, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l’automne 2020. Parmi les réfugiés rencontrés par l’AFP à Goris, tous racontent la terreur face à l’arrivée des soldats ennemis.

Et la plupart, dans cette région ultra-militarisée où tous les hommes ont l’expérience de l’armée et du combat, disent avoir brûlé leurs uniformes, documents militaires, et parfois beaucoup plus. «Les photos de famille, nos souvenirs, les livres d’histoire de nos héros. Il est hors de question que les Azerbaïdjanais les souillent», dit une jeune fille, Larissa.