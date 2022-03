Aznavour lance le 62e Festival de Cannes

Le chanteur a ouvert la quinzaine peu après que le jury s'est présenté sur le tapis rouge, mercredi soir.

Les longs métrages qui se disputeront la Palme :

Etreintes brisées (Pedro Almodovar)

Fish Tank (Andrea Arnold)

Un prophète (Jacques Audiard)

Vincere (Marco Bellocchio)

Bright Star (Jane Campion)

Map of the sounds of Tokyo (d'Isabel Coixet)

Inglourious Basterds (Quentin Tarantino)

À l'origine (Xavier Giannoli)

Le ruban blanc (Michael Haneke)

Looking for Eric (Ken Loach)

Taking Woodstock (Ang Lee)

Nuit d'ivresse printanière (Lou Ye)

Kinatay (Brillante Mendoza)

Soudain le vide (Gaspar Noé)

Thirst (Park Chan-Wook)

Les herbes folles (Alain Resnais)

Vengeance (Johnnie To)

Le temps qu'il reste (Elia Suleiman)

Visage (Tsai Ming-Liang)

Antichrist