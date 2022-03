B-52's balance une nouvelle bombe

Seize ans après «Good stuff», «Funplex», des B-52's, voit enfin le jour.

Maintes fois reporté, voici enfin ce nouveau disque qui réunit les quatre membres fondateurs restants (le guitariste Ricky Wilson est décédé en 1985): Kate Pierson (chant), Cindy Wilson (chant), Fred Schneider (chant) et Keith Strickland (batterie). Le quatuor montre ici qu'il n'a rien perdu de sa fougue et de son énergie. Ce qui n'est pas étonnant car le groupe n'a jamais cessé de donner des concerts aux États-Unis.

On n'emploiera donc pas le terme de «bain de jouvence» pour ce groupe mythique formé à Athens, en Géorgie (comme R.E.M.), en 1976. Steve Osborne, qui avait orchestré le retour de New Order en 2001, a parfaitement réussi à canaliser l'énergie des B-52's pour produire un disque sexy, qui mélange le côté rock et festif et l'expérimentation électronique. Le tout donne un champ musical auquel les voix des trois chanteurs répondent et s'adaptent parfaitement.