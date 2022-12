Bonne action : Bad Bunny: 20 000 cadeaux aux enfants de Porto Rico

Bad Bunny a beau être un des hommes les plus en vue de ces dernières années, il n’en demeure pas moins qu’il a un grand cœur. Celui qui a été sacré pour la troisième fois consécutive artiste le plus écouté sur Spotify a donné de son temps – et de son argent – pour les enfants de son île natale, Porto Rico. La star du reggaeton de 28 ans a en effet organisé, via la fondation Good Bunny qu’il a créée, l’achat et la distribution de 20’000 cadeaux sous forme d’articles de sport, d’instruments de musique ou d’accessoires pour faire de la peinture ou du dessin. Après être arrivés par avion des États-Unis, ils ont été distribués mardi 27 décembre 2022 dans l’immense Coliseo Roberto Clemente (salle de 9000 places) à San Juan, la capitale. Bad Bunny était présent et n’a pas hésité à poser pour de nombreux selfies avec les petits Portoricains.