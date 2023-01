Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean, Angèle: l'affiche XXL de Coachella

Le début d'année marque traditionnellement le dévoilement des «lineups» des grands festivals américains, dont le plus emblématique Coachella. Pour cette édition 2023, Goldenvoice a encore une fois vu les choses en grand avec une affiche XXL, faisant la part belle aux stars des musiques actuelles, et plus largement aux artistes internationaux.

Parmi les vedettes cette année, la sensation du reggaeton Bad Bunny, le groupe de K-Pop Blackpink et le très rare Frank Ocean, qui effectuera une prestation très attendue sur scène après des années de discrétion. Les francophones ne sont pas en reste. La chanteuse belge Angèle vivra ainsi sa première expérience à Indio. Endeuillée par le décès de sa mère en 2019, Christine & The Queens avait dû renoncer au deuxième week-end il y a trois ans. Elle fera son retour cette année.

Rihanna approchée?

Parmi les figures montantes de la pop internationale, la chanteuse catalane Rosalia figure en bonne place, tout comme la star nigériane de l'afropop Burna Boy. Les plus anciens salueront la présence du groupe Gorillaz et de l'Islandaise Björk, tandis que les puristes se frottent encore les yeux en raison de la présence de Jai Paul, artiste anglais au buzz phénoménal durant les années 2010 et plus ou moins disparu de la circulation depuis.