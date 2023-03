Petit tacle: Bad Bunny clashe l'ex de Kendall Jenner

Il y a quelques jours, une source confirmait à TMZ que les choses étaient sérieuses entre Kendall Jenner et Bad Bunny, et le dernier titre du rappeur portoricain semble confirmer cette nouvelle relation. Dans «Coco Chanel», il chante: «Je ne suis pas mauvais, non, bébé, c'est un gimmick, mais le soleil de Porto Rico est plus chaud que celui de Phoenix».