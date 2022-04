Las Vegas: Bad Bunny sera El Muerto dans un prochain film Marvel

Bad Bunny s’oriente de plus en plus vers le cinéma. Après une apparition dans «Fast & Furious 9» en 2021, l’artiste portoricain de 28 ans, roi de Spotify , sera prochainement à l’affiche de «Bullet Train» en compagnie de Brad Pitt et de Sandra Bullock. Et il ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. Durant le CinemaCon 2022, à Las Vegas, Sony Pictures a annoncé avoir choisi le rappeur et chanteur pour jouer le rôle principal de «El Muerto», un film consacré à un héros peu connu de l’univers Marvel.