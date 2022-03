Sarah Fraisou : Bad buzz autour de capsules pour «resserrer le vagin»

Après Maeva Ghennam et sa polémique de rajeunissement du vagin, c'est au tour de Sarah Fraisou de choquer la Toile avec un placement de produit douteux.

Sur son compte Snapchat, la jeune femme promeut ces capsules «100% naturelles» qui, selon elle, seraient destinées à aider les femmes sur le plan sexuel: «J'ai reçu tellement de confidences de femmes qui me disent "Écoute, mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit"(...)», justifiant alors son placement de produit comme une solution contre l'infidélité dans un couple.

Des propos qui ont choqué ses nombreux abonnés: «C'est une blague j'espère??!!! Faire culpabiliser les femmes trompées car elles ont un vagin "pas étroit" pour qu'elles prennent des pilules dangereuses pour resserrer tout ça??», «Alors là, on est au sommet de la connerie! Elle vendrait sa mère pour de l'argent celle-là! Oh my god!»,«Il y a un gel pour raffermir son cerveau?», «Grosse c****, faire culpabiliser les femmes trompées car elles n'ont pas un vagin serré soi-disant, je crois rêver», peut-on lire.