Cyril Schreiner a admis avoir mis en scène le faux kidnapping de son chien. Une affaire qui a ému ses abonnés pendant plus d’une semaine avant de les décevoir.

L’affaire avait suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. Fin janvier, Cyril Schreiner annonçait à ses abonnés que son chien Albert avait été enlevé à son domicile. En larmes face à la caméra, l’influenceur racontait: «Deux personnes se sont introduites chez moi. Ils ont pris Albert et l’ont kidnappé. Malheureusement, j’ai plus du tout de nouvelles de lui.» Il diffusait ensuite des images de vidéosurveillance censées montrer la scène.

Pendant plusieurs jours, le créateur de contenu, qui affiche encore un peu plus d'un million d'abonnés sur YouTube, affirmait être en contact avec le ravisseur. Le 6 février, il annonçait même une issue positive: «Albert a été retrouvé», expliquant être «en négociation» et promettant de tout filmer. «Je m’en fous, je vais tout vous montrer, sinon on va encore m’accuser de truc », déclarait-il alors, alors que les soupçons se multipliaient, notamment après les révélations du blogueur Aqababe affirmant qu’aucune plainte n’avait été déposée.

Face aux accusations, l'Alsacien avait d’abord adopté un ton offensif. «Un dossier sera monté avec mon avocat», assurait-il, dénonçant «la goutte de trop» après dix ans sur les réseaux sociaux. Mais ce lundi 9 février, il a finalement reconnu la supercherie dans une série de stories sur Snapchat.

Il a dépensé une «fortune»

«J’ai foutu la merde, j’assume ce que j’ai fait et je m’en excuse», a-t-il admis, expliquant vouloir «retrouver le goût des histoires» qu’il racontait à ses débuts. Niant toute volonté de buzz, il affirme avoir «perdu des partenariats et de la crédibilité» et qualifie l’affaire de «très mauvaise blague». L’influenceur reconnaît également avoir engagé des personnes et dépensé «une fortune» pour mettre en scène cette fausse disparition.

Cette volte-face a suscité de nombreuses réactions désabusées parmi les internautes. Si certains abonnés ont salué ses excuses, beaucoup ont exprimé leur lassitude face à ce qu’ils perçoivent comme une manipulation émotionnelle. «Je me suis désabonnée, idem pour Snapchat», a écrit l'une de ses anciennes abonnées sur YouTube.

Plusieurs ont dénoncé une perte de confiance durable et remis en question la responsabilité des créateurs de contenu lorsqu’ils mettent en scène des récits jouant sur l’empathie de leur communauté. «Je suis grave déçu, j'ai carrément pleuré pour lui», a déclaré, visiblement déçu, un autre internaute.