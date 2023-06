Bad Bunny: «Les fans voudront toujours en savoir plus»

Roi de Spotify et dixième artiste le mieux payé de 2022 , Bad Bunny vit une période faste de sa carrière. S’il est évidemment très heureux de son succès, le Portoricain de 29 ans a un peu plus de mal avec la curiosité des médias et de certains de ses fans en ce qui concerne sa vie privée. «Les gens connaissent tout de moi. Qu’est-ce qu’il me reste à protéger? Ma vie personnelle», a-t-il confié à «Rolling Stone».