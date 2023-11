Baena, symbole des personnes non binaires, retrouvé mort

La première personne au Mexique à avoir reçu un passeport non binaire – ne précisant pas le sexe du titulaire – a été retrouvée morte lundi dans le nord du pays, ont indiqué les autorités. Le corps de «Jesús Ociel N, magistrat(e) et activiste de la communauté LGBTIQ+» et celui d’une autre personne ont été retrouvés dans une habitation à Aguascalientes, a indiqué le parquet de l’État d’Aguascalientes.