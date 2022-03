Incident : Bagarre générale dans un restaurant d'Esch

ESCH/ALZETTE – La police grand-ducale a eu du mal à calmer les esprits dimanche soir dans un restaurant de la rue d’Audun.

Un restaurateur a appelé les policiers pour signaler une bagarre dans son établissement vers 22h40: un homme a voulu frapper un autre avec une chaise et a brisé la vitre du restaurant. Quand la police est arrivée sur les lieux, l’homme s’est montré agité et agressif. Il a dû être menotté.

Et c’est alors que tout a dégénéré: une trentaine d’hommes a tenté de libérer le prisonnier et s’en est pris aux policiers. Une bagarre générale a éclaté et les fonctionnaires ont eu besoin de renfort pour calmer les esprits.