Incident au Luxembourg : Bagarre sur l'aire de Berchem et course poursuite sur l'A3 et l'A31

BERCHEM - Deux personnes ont été interpelées samedi matin, sur l'A31, après une bagarre sur l'aire de Berchem au cours de laquelle un pistolet a été utilisé.

Une arme de poing a été sortie lors de la bagarre. DPA

Il était aux alentours de 8h, samedi matin, quand la police a été informée d'une dispute entre plusieurs personnes sur l'aire de Berchem (direction Luxembourg). Bagarre au cours de laquelle une arme de poing a été utilisée. Personne n'a été blessé.

Les deux suspects, un homme et une femme, ont pris la fuite à bord d'un véhicule en direction de la France et ont été aperçus par une patrouille de police, à hauteur de la bretelle de l'A13. Une course poursuite à grande échelle a été lancée et le véhicule a finalement été stoppé juste derrière la frontière française, sur l'A31.

Les deux suspects ont été interpelés et l'arme de poing a été retrouvée dans la voiture. La femme a été libérée dimanche et concernant l'homme, le parquet luxembourgeois a fait une demande d'extradition auprès des autorités françaises.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.