MotoGP : Bagnaia s'impose en Grande-Bretagne, Quartararo reste leader

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone, où le leader français du championnat Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé 8e. Il enchaîne et remonte: Bagnaia a gagné son deuxième Grand Prix d'affilée après celui aux Pays-Bas avant la trêve estivale fin juin, et gagne une place au championnat, désormais au 3e rang.

Maverick Vinales (Aprilia) et Jack Miller (Ducati) complètent le podium, profitant de la chute de Johann Zarco (Ducati-Pramac) parti en pole position. Quartararo compte, après 12 manches sur 20, 180 points, soit 22 de plus qu'Aleix Espargaro (Aprilia), qui a terminé juste derrière lui à la 9e place, et 51 sur Bagnaia. Le grand perdant est Zarco: parti premier, le Français était en route vers sa première victoire en MotoGP, mais au 5e tour sur 20, il a chuté et abandonné.