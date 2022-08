Asie : Baisse record de la population à Hong Kong après une émigration massive

Plus de 110 000 personnes ont quitté Hong Kong entre la mi-2021 et la mi-2022. Un record sur une période de douze mois, depuis le premier recensement en 1961.

Stratégie «zéro-Covid»

Cette situation s’explique en partie à cause des restrictions mises en place aux frontières pour lutter contre la pandémie, qui ont «interrompu l’afflux de population», a déclaré un porte-parole du gouvernement du centre financier. La population du territoire a commencé à diminuer en 2020 et la baisse ne montre aucun signe d’arrêt, selon les chiffres du gouvernement.

Autrefois carrefour asiatique du transport et de la logistique, Hong Kong est coupé du monde depuis plus de deux ans du fait de sa politique sanitaire draconienne, en ligne avec la stratégie «zéro-Covid» de la Chine. Au plus fort de l’épidémie cette année, les départs de résidents par les airs dépassaient souvent 2000 personnes par jour, tandis que les arrivées se réduisaient comme peau de chagrin.

Minimisé par Pékin

L’année dernière, Hong Kong a enregistré 26 500 décès de plus que de naissances, et 11 900 de plus l’année précédente. L’immigration de Chine continentale constituait autrefois l’un des principaux moteurs démographiques à Hong Kong, mais les chiffres récents sont restés faibles à cause de la fermeture des frontières.