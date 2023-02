Guerre en Ukraine: Certains quartiers de Bakhmout détruits, un médecin américain tué

«L’UE intensifiera (...) ses efforts en vue d’utiliser des avoirs gelés de la Russie pour soutenir la reconstruction de l’Ukraine et à des fins de réparation, conformément au droit européen et au droit international», ont indiqué dans un communiqué le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l’issue d’un sommet à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.