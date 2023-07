Au Portugal: Balayée par les vagues, Georgina Rodriguez boit la tasse

Ce n'est pas pour rien que l'Algarve et Faro sont le paradis des surfeurs: les vagues y sont généreuses et permettent des moments de glisse inoubliables. Georgina Rodriguez l'a appris à ses dépens: en vacances au Portugal avec toute sa petite famille, elle s'est fait happer par les flots alors qu'elle se baignait avec de l'eau seulement jusqu'aux genoux. Elle a d'abord perdu l'équilibre avant de se reprendre, avec le sourire qui disait «ouf j'ai sauvé les apparences». Sauf que quelques instants plus tard, elle s'est à nouveau fait surprendre, et a dû céder en buvant sans doute un peu la tasse.